إصلاح أعطال تسببت في توقف وحدات معالجة الغاز بمجمع مليتة الصناعي

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، عن حدوث توقف مفاجئ لإحدى الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليته الصناعي ما تسبب في توقف باقي الغلايات، قبل أن يتم إصلاح الأعطال.

وأكدت الشركة أن الحادث الذي وقع الخميس الماضي تسبب في إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن مشغلي العمليات وفنيي الصيانة بذلوا قصارى جهدهم من أجل إرجاع أولى الغلايات المنتجة للبخار بعد ساعات طويلة من العمل.

وجرت عملية الإرجاع بعد مجهودات مضنية ووقت قياسي من مشغلي وفني إدارة مجمع مليته، وكذلك مشغّلي وإدارة منصّة صبراتة الذين ساهموا في إعادة التشغيل واستقرار العملية التشغيلية بشكل عام، وفق بيان شركة.