إصلاح أعطال تسببت في توقف وحدات معالجة الغاز بمجمع مليتة الصناعي

30 يناير، 2021 2:33 م
2

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم السبت، عن حدوث توقف مفاجئ لإحدى الغلايات المنتجة للبخار بمجمع مليته الصناعي ما تسبب في توقف باقي الغلايات، قبل أن يتم إصلاح الأعطال.

وأكدت الشركة أن الحادث الذي وقع الخميس الماضي تسبب في إيقاف وحدات معالجة الغاز والكبريت كإجراء احترازي، مشيرة إلى أن مشغلي العمليات وفنيي الصيانة بذلوا قصارى جهدهم من أجل إرجاع أولى الغلايات المنتجة للبخار بعد ساعات طويلة من العمل.

وجرت عملية الإرجاع بعد مجهودات مضنية ووقت قياسي من مشغلي وفني إدارة مجمع مليته، وكذلك مشغّلي وإدارة منصّة صبراتة الذين ساهموا في إعادة التشغيل واستقرار العملية التشغيلية بشكل عام، وفق بيان شركة.

الوسوم
30 يناير، 2021 2:33 م
2

مقالات ذات صلة

طائرة الاتحاد تتفوق على الجزيرة

30 يناير، 2021 2:46 م

بلدية أبوسليم تشرع في تنظيف مجرى وادي المجينين

30 يناير، 2021 2:25 م

بسبب تسجيل إصابة بفيروس كورونا مكتب مبيعات ليبيانا بطبرق يغلق أبوابه

30 يناير، 2021 2:05 م

 القبض على عدد من شبكات تهريب البشر في طبرق

30 يناير، 2021 1:40 م
زر الذهاب إلى الأعلى