2020 الأكثر دموية في تاريخ حركة بوكو حرام الإرهابية

أخبار ليبيا 24

يرى مراقبون في الشؤون الأفريقية أن عام 2020 كان الأكثر دموية في تاريخ حركة بوكو حرام الإرهابية، وذلك منذ ظهورها لأول مرة في عام 2009، حيث استهدفت خلاله الجيش النيجيري في عديد من المواقع، ونفذت عمليات خطف لتلاميذ المدارس، كما نفذت عمليات خطف طالت الفتيات.

وتقول الباحثة المتخصصة في الشؤون الأفريقية، الدكتورة نرمين توفيق، في تصريحات صحفية، أن حركة بوكو حرام المتواجدة في نيجيريا، ظهرت لأول مرة في عام 2009، وقامت حينها بشن هجمات قوية استهدفت خلالها قوات الجيش النيجيري وعمليات خطف للفتيات.

وأوضحت، توفيق، “أن كلمة بوكو حرام، تعني أن التعليم الغربي حرام، فهم يرفضون كل مظاهر التمدن، ويريدون تطبيق الشريعة من منطلق وجهة نظرهم هم فقط، مشيرة إلى أن الحركة قتلت المزارعين في نيجيريا رغم عدم دعمهم للغرب، لكن بسبب اتهامهم للمزارعين بالتجسس ونقل المعلومات لقوات الجيش والفصائل المسلحة التي تقاتلهم”.

وأشارت، توفيق، إلى أن عام 2020 يُعد الأكثر دموية في تاريخ جماعة بوكو حرام، “حيث شنت الحركة الإرهابية خلال العام المنصرم عدة عمليات إرهابية وذلك على الرغم من إعلان الجيش النيجيري استهدافه لأكثر من موقع تابع لبوكو حرام، لدرجة أكد الجيش بأن عام 2019 هو عام هزيمة الحركة الإرهابية، ولكن حتى الآن نرى بوكو حرام تشن الكثير من العمليات الإرهابية”.

من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جرائم القتل والاضطهاد واسعة النطاق والمنهجية التي تمارسها بوكو حرام، الجماعة الإسلامية المتشددة في شمال نيجيريا، يُرجح أنها ترقي إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقا لـ هيومن رايتس ووتش، فجماعة بوكو حرام، تسعى لفرض شكل متزمت من الشريعة، أو القانون الإسلامي، في شمال نيجيريا، ووجدت أرضا خصبة للعنف المسلح في نيجيريا من خلال انتشار الفقر على نطاق واسع خاصة في شمال نيجيريا، بالإضافة إلى الفساد الذي يتخلل بعض المؤسسات الحكومة في البلد الأفريقي المكتظ بالسكان.

وتُعد الأعمال الإرهابية التي نفذتها بوكو حرام خلال العام المنصرم من أكثر الأعوام دموية، وهذا يجعل الجيش النيجيري مطالب بما هو منوط به من خلال تكثيف جهوده لمحاربة الإرهاب لفرض الأمن وتوفيره للمواطنين خصوصا مناطق شمال نيجيريا التي تشهد زيادة في العمليات الإرهابية مقارنة بالأعوام الماضية.

يشار إلى أن جرائم جماعة بوكو حرام الإرهابية التي تنفذها في نيجيريا أكبر دولة في أفريقية من حيث عدد السكان ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وتهدد أمن غرب أفريقيا بالكامل، مما يجعل المهمة أمام الجيش النيجيري صعبة ولكن ليست بالمستحيلة حيث أن محاربة الإرهاب في نيجيريا يجب أن يُلاقي بدعم دولي وإقليمي حتى يتم القضاء عليه ليعود الأمن لكامل مناطق البلاد خاصة الشمالية منها.