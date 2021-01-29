وفاة 10 حالات وإصابة 871 حالة جديدة بكورونا في ليبيا إجمالي الوفيات بكورونا في ليبيا منذ ظهور أول حالة وصل إلى 1842 حالة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 10 حالات وفاة و 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، أمس الخميس.

وأفاد المركز في نشرته اليومية عن الوباء بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في ليبيا وصل إلى 1842 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 117650 إصابة.

وأشار المركز إلى استلام 3607 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1034 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 200 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 194 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 179 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 101 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 66 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 249 عينة.

إضافة إلى مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 37 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 4 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 11 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 109 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 34 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 18 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 113 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 64 عينة.