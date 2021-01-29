غوتيريش: على المرتزقة الخروج من ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة ليبيا فورا، مطالبا إياهم بترك الليبيين وشأنهم.

وقال غوتيريش في تصريح نقلته رويترز، “من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن تُركوا لحالهم”.

كما أكد غوتيريس على أن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف خلال شهر أكتوبر من العام الماضي مازال قائما.

وعقد مجلس الأمن أمس الخميس جلسة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، قالت ستيفاني وليامز في إحاطتها إن وقف إطلاق النار في ليبيا يعد “فرصة كبيرة” لإعادة السلم إلى البلاد، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار “لا يزال صامدا”.