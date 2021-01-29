عميد بلدية زليتن: السراج يعرقل عمل البلديات

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انتقد مفتاح حمادي عميد بلدية زليتن، سياسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن البلديات، مؤكدًا أن الدولة تعرقل البلديات ولا تعمل على منحها صلاحيات الحكم المحلي ولا توفر لها الميزانيات اللازمة.

حمادي أوضح أن هناك قرارًا صدر من المجلس الرئاسي بمنح اختصاصات لوزارة الإسكان والتعمير يقلل من صلاحيات البلديات، مشيرًا إلى لقائه بالوزير في السابق، حيث أبدى إيمانه بدور البلديات وأن مواردها يجب أن تستلمها البلديات .

وتابع “الدولة لا تعمل على منح صلاحيات للبلديات، فالبلديات في ليبيا يتم عرقلة عملها وهرم الدولة لم يُقدم للبلديات اختصاصات إدارية واضحة، وميزانية الحكم المحلي ميزانيات مجاملة وليست معقولة، والدولة لم تدعم البلديات، ولم تتوافر إرادة سياسية لدعم اللامركزية لأن الدولة تتخبط بين النظام المحوري والنظام اللامركزي”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عقد في شهر أغسطس الماضي اجتماعًا، برئاسة رئيس المجلس، فائز السراج، وبحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد العماري وأحمد حمزة، مع كل من وزيري المالية والحكم المحلي فرج بومطاري، وميلاد الطاهر.

وحسب بيان حكومة الوفاق، فإن الاجتماع جاء في إطار إجراءات الحكومة المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع نوقشت بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظل صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة ووضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية، موضحًا أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الإدارية وفتح الحسابات الخاصة بذلك.

وأشار إلى أن الاجتماع نتج عنه تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي، بالإضافة إلى جمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.