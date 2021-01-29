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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يجب أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام ، لتبادل التعاون الاقتصادي بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف صنع الله خلال لقاءه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو أن أي تأثيرات في ليبيا ستلقي بظلالها على أوروبا والعكس، ومنها على سبيل المثال الهجرة غير الشرعية، وتهريب المحروقات، وغيرها من الجوانب الهامة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه يتحتّم على المجتمع الدولي خاصةً دول الاتحاد الأوروبي لقربها الجغرافي تقديم الدعم اللازم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، لأنه باستقرارها دون أدنى شك ستستقر الدول الأوروبية.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تحييد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية كمؤسسة سيادية تهم كل الليبيين.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي لضمان استخدامها في بناء ليبيا وخدمةً لشعبها وعدم ذهابها إلى اللصوص.