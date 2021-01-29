ختام دورة منسقي الإعلام بمكتب الخدمات التعليمية البركة

الدورة اختصت بآلية التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي

29 يناير، 2021 6:21 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

اختتمت بمدرسة القرضابية أمس الخميس الدورة الثانية لمنسقي الإعلام  للمدارس التابعة لمكتب الخدمات التعليمية البركة.

واختصت الدورة بالتعريف بكيفية التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي، وكتابة الخبر وغيرها من المهارات التي تهم منسقي الاعلام بالمدارس .

وشهد ختام الدورة توزيع شهادات إتمام الدورة بحضور جمال نتفة مدير مكتب الخدمات التعليمية البركة، ووسام العشيبي مسؤول مكتب الإعلام بوزارة التعليم، وموسى العقوري مدير مدرسة القرضابية .

29 يناير، 2021 6:21 م
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