تعرف على مواعيد المباريات المؤجلة من الدوري الليبي الممتاز

29 يناير، 2021 1:44 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عن مواعيد المباريات المؤجلة لحساب الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت مباريات الاتحاد والأهلي طرابلس والاهلي بنغازي والنصر والهلال والمدينة بسبب تواجد عدد من لاعبي هذه الفرق رفقة منتخب ليبيا للمحليين أثناء المشاركة في بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون.

وحددت اللجنة الخامس من فبراير المقبل، موعدا لثلاث مباريات مؤجلة، حيث سيحتضن ملعب شهداء بنينا، لقاء الأهلي بنغازي وجاره الهلال، بقيادة الحكم مفتاح العلمي، والمساعدين وليد أبوحرارة والمنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع محمد خبريش، والمراقب أبوالقاسم الحبيب.

وفي ذات التاريخ سيستضيف ملعب طرابلس، مباراة الاتحاد ومنافسه الخمس، وسيقود اللقاء حكم الوسط عبدالحميد كشيرة، والمساعدين إبراهيم أبوكوز، وحسن التومي والحكم الرابع طاهر القلاعي والمراقب أحمد أبوشعالة.

فيما ستقام على ملعب مصراتة، مباراة السويحلي وضيفه المدينة تحت قيادة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين وحيد الجحاوي ورياض العزابي والحكم الرابع بشير العربي والمراقب جمال أمبية.

وستتواصل المباريات المؤجلة في السادس فبراير المقبل حيث ستقام مباراة النصر وضيفه نجوم إجدابيا على ملعب شهداء بنينا بصافرة الحكم مصطفى الدرسي والمساعدين محمد بلعم وأحمد ضيف والحكم الرابع أيوب الفرجاني والمراقب علي عطية،

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29 يناير، 2021 1:44 م
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