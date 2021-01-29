بعد سنوات من المعاناة .. العبار: علينا أن ندفع تجاه إنجاز الانتخابات في الموعد العبار: من حق كل مشارك بالحوار في اختيار المرشح الذي يراه مناسبًا وفق معايير معينة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال العميد السابق لبلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، إنه لا يستطيع التكهن بشأن ما إذا كان سيتم اللجوء لتفعيل الاقتراح الخاص بالقائمة الرباعية، والذي يتوقف على إخفاق عملية اختيار مترشح حيث يتطلب أن يحوز 70% من أصوات المجمع الانتخابي داخل ملتقى الحوار، وإذا لم يستطع سيتم اللجوء للخطة البديلة وهي القائمة الرباعية.

العبار أكد، في تصريحات صحفية – أنه لا وصاية على أعضاء لجنة الحوار الـ75 في الاختيار ولا يمكن توجيههم، مؤكدًا أنهم يقدرون المرحلة التي تمر بها ليبيا ولا يمكن التشكيك في وطنية أي مشارك بالملتقى، منوهًا بأن عليهم أن يُحسنوا الاختيار.

وأشار إلى حق كل مشارك بالحوار في اختيار المرشح الذي يراه مناسبًا وفق معايير معينة، حيث هذا حق مكفول لكل أعضاء الملتقى، معربًا عن أمنيته في أن يتم اختيار من يقدر على الخروج بليبيا إلى بر ألأمان.

وتمنى أن تكون المرحلة الانتقالية القادمة هي نهاية المراحل الانتقالية في ليبيا وأن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الموعد الذي أثلج صدور كل الليبيين بعد سنوات عانى خلالها المواطنون جميعًا، مؤكدا: “علينا أن ندفع في اتجاه إنجاز الانتخابات”.

وأعرب عن فخره بما حققته لجنة الحوار على الرغم مما وصفه بـ”الخلافات الحادة” والمناقشات الطويلة التي شهدتها جلسات الملتقى، حيث أثبت الأعضاء أنهم جديرون بالمسؤولية التي ألقيت على كاهلهم وأن الخلاف لا يُفسد للود قضية، مضيفًا: آمل أن يستمر هذا النهج إلى النهاية لنكون قد أنجزنا عملاً تاريخيًا ينتهي بإجراء الانتخابات”.