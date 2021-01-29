بحضور الثني انطلاق ملتقى خبراء العمل الاجتماعي في بنغازي

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة بنغازي، أمس الخميس انطلاق ملتقى خبراء العمل الاجتماعي تحت شعار الحماية الاجتماعية أمن وتنمية، بمقر مركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري في بنغازي، وذلك بحضور رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني.

الملتقى الذي ترعاه وزارة الشؤون الاجتماعية بالمؤقتة، جاء تحت شعار “الحماية الاجتماعية أمن وتنمية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية تتمثل في المعاش الأساسي، والرعاية الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل معالجة مشاكلهم.

وشارك في الملتقى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ٔ الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد، ووزير الصناعة المكلف بتسيير أعمال وزارة العمل الدكتور السنوسي صالح.

وشارك أيضا وزير الصحة سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية حسن الزيداني، ومدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، ورئيس صندوق دعم الزواج محمد إبراهيم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية.