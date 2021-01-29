المسماري: قوات الجيش رصدت طائرة أجنبية دون طيار بمنطقة هراوة المسماري : هذا الاختراق يعد عملا معاديا ويتعارض مع بيان قيادة الجيش بشأن ضرورة احترام المجال الجوي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد الناطق باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة دون طيار أجنبية المجال الجوي الليبي.

المسماري أضاف في بيان له مساء اليوم الجمعة، أن الانتهاك تم مقابل منطقة هراوة شرق مدينة سرت صباح أمس الخميس.

وأشار إلى أن “ذلك يعد عملا معاديا ويتعارض مع بيان القيادة العامة الذي شددت على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن”.

واتهم المسماري أطرافا ساعية لإفشال التسوية السياسية بالوقوف وراءها، مشيرا إلى أن ما حدث “تقف وراءه نوايا استفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار، الذي أعلنا آنفا التزامنا به”.

وأكد المسماري أن “القيادة العامة ملتزمة بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلمية”.

يشار إلى أن الجيش الوطني أعلن في 20 يناير، رصده محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية، وحذر في بيان، من أية محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي الليبي.