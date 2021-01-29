السرية الأولي هندسة ميدان تستعد لإعدام 41 طن من مخلفات الحروب هذه المخلفات جمعت عقب الحرب على الإرهاب في درنة ومناطق مختلفة من طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد السرية الأولي هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي لإعدام واحد وأربعون طناً من مخلفات الحروب أي ما يقدر بسبعة ألاف قطعة حربية بين الغام ودانات وصواريخ .

وقال آمر السرية الأولي هندسة ميدان مُقدم هاني فضيل – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذه المخلفات جمعت عن طريق بلاغات المواطنين عن أجسام غريبة في مناطق مختلفة من مدينة طبرق والمدن المجاورة، إضافة لمجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة والتي كانت مخبأة في أماكن متفرقة .

فضيل أوضح أن السرية الأولي هندسة ميدان متعاونة مع مراكز الشرطة ومديريات الأمن في التعامل مع البلاغات الواردة حول مخلفات الحروب الموجودة في الاودية والأحياء السكنية الجديدة في طبرق ، وبعض المناطق الأخرى .

هذا وأشار آمر الهندسة إلى أن عملية الإعدام ستتم وفق الالية المتبعة من السرية وفق تعليمات قيادة المنطقة وفي إطار المحافظة على سلامة المواطنين بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص المواد اللازمة في إتمام هذه العملية .

يذكر أن السرية الأولى هندسة ميدان كانت قد اتمت تفجير مجموعة من مخلفات الحرب علي الإرهاب منتصف أكتوبر الماضي، كما قد اتمت جرد المخلفات الحربية في معسكر التسليح الواقع في أحد الأحياء السكنية الجديدة في طبرق .

الجدير بالذكر أن أفراد السرية الأولي هندسة ميدان كانوا قد اطلقوا حملات واسعة لتمشيط مجموعة من المناطق التي كثرت فيها بلاغات الإصابة جراء مخلفات الحروب من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين .