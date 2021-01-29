السرية الأولي هندسة ميدان تستعد لإعدام 41 طن من مخلفات الحروب
هذه المخلفات جمعت عقب الحرب على الإرهاب في درنة ومناطق مختلفة من طبرق
أخبار ليبيا 24 – خاص
تستعد السرية الأولي هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي لإعدام واحد وأربعون طناً من مخلفات الحروب أي ما يقدر بسبعة ألاف قطعة حربية بين الغام ودانات وصواريخ .
وقال آمر السرية الأولي هندسة ميدان مُقدم هاني فضيل – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذه المخلفات جمعت عن طريق بلاغات المواطنين عن أجسام غريبة في مناطق مختلفة من مدينة طبرق والمدن المجاورة، إضافة لمجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة والتي كانت مخبأة في أماكن متفرقة .
فضيل أوضح أن السرية الأولي هندسة ميدان متعاونة مع مراكز الشرطة ومديريات الأمن في التعامل مع البلاغات الواردة حول مخلفات الحروب الموجودة في الاودية والأحياء السكنية الجديدة في طبرق ، وبعض المناطق الأخرى .
هذا وأشار آمر الهندسة إلى أن عملية الإعدام ستتم وفق الالية المتبعة من السرية وفق تعليمات قيادة المنطقة وفي إطار المحافظة على سلامة المواطنين بالرغم من قلة الإمكانيات ونقص المواد اللازمة في إتمام هذه العملية .
يذكر أن السرية الأولى هندسة ميدان كانت قد اتمت تفجير مجموعة من مخلفات الحرب علي الإرهاب منتصف أكتوبر الماضي، كما قد اتمت جرد المخلفات الحربية في معسكر التسليح الواقع في أحد الأحياء السكنية الجديدة في طبرق .
الجدير بالذكر أن أفراد السرية الأولي هندسة ميدان كانوا قد اطلقوا حملات واسعة لتمشيط مجموعة من المناطق التي كثرت فيها بلاغات الإصابة جراء مخلفات الحروب من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين .