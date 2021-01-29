الجوية الليبية تعلن توحيد الشركة وتوفير طائرة جديدة لبنغازي

29 يناير، 2021 12:37 ص
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أخبار ليبيا24

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، الاتفاق توحيد الشركة على أن يتم وضع جدول موحد للرحلات بين طرابلس وبنغازي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة حامد اسباقة في تصريحات صحفية سيتم توفير طائرة جديدة لمدينة بنغازي يبدأ عملها في الأول من مارس القادم.

وأوضح اسباقة أن الهدف من ذلك يتمثل برفع المعاناة عن المسافرين وتوفير الإيراد الكافي لمرتبات الموظفين.

يشار إلى أن قرار الخطوط الليبية، يأتي بعد نحو 4 أشهر على توحيد إدارة الخطوط الجوية الأفريقية فرع مدينة بنغازي واختيار عبد الرحمن صالح زيد، رئيسا جديدا للفرع.

 

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29 يناير، 2021 12:37 ص
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