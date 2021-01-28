وليامز: لجنة 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إن اللجنة العسكرية “5+5” تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا، داعية مجلس الأمن إلى دعم الحكومة الموحدة وإصدار قرار بحل كافة الهيئات التنفيذية الموازية.

وفي جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في ليبيا، قالت ستيفاني وليامز إن وقف إطلاق النار في ليبيا يعد “فرصة كبيرة” لإعادة السلم إلى البلاد، لافتة إلى أن وقف إطلاق النار “لا يزال صامدا”.

وأضافت وليامز، “وقف إطلاق النار يوفر فرصة جوهرية لتنفيذ برتوكول إزالة الألغام أوقفنا دوي المدافع في ليبيا لكن المجتمع الدولي لا يزال يواجه تبعات الحرب”.

وشددت مبعوثة الأمم المتحدة في إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي على السعي المستمر لتحقيق “المصالحة” في ليبيا.

كما تطرقت في كلمتها إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معتبرة أن هناك “تقدما مستمرا في المجال الاقتصادي” يتم إحرازه في ليبيا، كما أكدت بأنه، “يجب ألا نُخيّب آمال الليبيين وعلينا تشجيعهم لتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات”.

وفيما يختص بالهجرة غير الشرعبية، اعتبرت ستيفاني ويليامز أن “ليبيا لا تمثل ميناء آمنا لعودة المهاجرين غير الشرعيين إليها”، على الرغم من أن “وقف إطلاق النار خفف من التهديد وسمح بعودة نازحين إلى العاصمة طرابلس”.

ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أن “بعثة البنك الدولي دعمت اجتماعات بين مختلف الوزارات في ليبيا، لتوحيد الحسابات المصرفية”، مؤكدة بأنه سيتم عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف الليبية في جنيف غدًا.