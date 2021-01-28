معيتيق يصل موسكو بناءً على دعوة من الحكومة الروسية

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وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال معيتيق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من الحكومة الروسية لمقابلة عدد من الشخصيات أبرزها وزير الخارجة سيرغي لافروف ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، إن النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق سيصل إلى العاصمة موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في محادثات تتعلق بالتسوية الليبية والتعاون الليبي الروسي.

وكان وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج التقى اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وبحسب وزارة الخارجية، وصل الحويج إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية الليبية، ضم مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، وعضو باللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضحت الخارجية، أن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى وزير الخارجية سيرجي لافروف