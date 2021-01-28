قفل باب تقديم الترشح للسلطة التنفيذية في ليبيا اليوم

أخبار ليبيا24

تنتهي اليوم الخميس فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتي بدأت في 21 يناير الجاري.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة قبل أسبوع من الآن عن بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، حيث لفتت البعثة إلى أن تقديم الترشيحات ستستمر أسبوعا واحدا وتنتهي في 28 يناير الجاري.

ووضعت البعثة إرشادات فنية وأصدرت النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقا لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر.

وبيّنت البعثة، أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقا للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء.

وقالت البعثة، إن بعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد اجتماعا لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021.