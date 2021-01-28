قبل أربع سنوات.. اللواء جمال الزهاوي يعلن تحرير منطقة قنفودة من قبضة داعش

أخبار ليبيا 24

قبل أربع سنوات، وبالتحديدا في 23 يناير 2017، أعلن اللواء جمال الزهاوي، آمر كتيبة شهداء الزاوية تحرير كامل منطقة قنفودة من قبضة التنظيمات الإرهابية، حيث ظهر في مقطع فيديو مُتحدثا عبر جهاز اللاسلكي إلى قادة ميدانيين معلنا نجاح العمليات العسكرية الدقيقة باستعادة قنفودة من التنظيمات الإرهابية.

وظهر، اللواء جمال الزهاوي، قُبيل إعلانه تحرير قنفودة من أمام مسجد الطيرة مؤكدا التحام القاطع الأول مع القاطع الرابع وهي الخطوة التي جعلت المعركة حاسمة ونهائية في محور بنغازي الغربي والذي تحصن فيه عدد من الإرهابيين مستخدمين دروعا بشرية لمنع تقدم الجيش.

وتعد قنفودة آخر معاقل الإرهابيين في بنغازي، والتي شهدت تباطأ في العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني بسبب استغلال التنظيمات الإرهابية المدنيين العالقين بالمنطقة كدروع بشرية، في ظن منهم أنها تمنع تقدم الجيش، بعد أن عدل الأخير من خطته العسكرية وأبطء الحسم العسكري تلافيا لوقوع إصابات وضحايا بين صفوف المدنيين.

وكان مصير المدنيين المستخدمين كدروع بشرية في قنفودة محل اهتمام كبير، من قبل القيادة العامة للجيش لعدم تعرضهم لضرر، كما كانت قد دعت الأمم المتحدة ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إلى منحهم ممرا آمنا للخروج من المنطقة.

إن عملية تحرير قنفودة كانت بإشراف مباشر من قبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، والذي عقد اجتماعا بغرفة عمليات الكرامة مع عدد من الضباط وضباط الصف والقادة الميدانيين، حيث أعلمهم بترتيبات الخلاص النهائي من قبضة التنظيمات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا وقضت على الحرث والنسل في كثير من المناطق التي سيطرت عليها.

المكتب الإعلامي للقيادة العامة أعلن أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وضع خطة التقدم النهائي لتحرير قنفودة من بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي ومجلس شورى بنغازي الإرهابي.

وبعد خطة تحرير قنفودة تقدمت القوات المسلحة العربية الليبية بخطى ثابتة نحو المنطقة مع مراعاتهم لحقوق الإنسان، وتم تحرير كامل المنطقة من الجماعات الظلامية التي عاثت في بنغازي فسادا، وتم أسر عدد من الإرهابيين الذين أنهكوا أمام ضربات القوات المسلحة في كامل محاور مدينة بنغازي والتي أجبرتهم للفرار لقنفودة ليكون آخر معاقل الإرهابيين في المدينة.

الجيش الوطني كان له دور هام في القضاء على الإرهاب في مدينة بنغازي وخاض معارك طاحنة تعرض فيها إفراده إلى عديد العمليات الإرهابية التي استهدفتهم عبر السيارات المفخخة التي يستخدمها الإرهابيون الانتحاريون للنيل من وحدات الجيش وإلحاق أكبر ضرر بيهم.

الجيش عقب تحرير منطقة قنفودة عمل عبر أفراد صنف الهندسة العسكرية بإزالة الألغام التي زرعتها الجماعات والتنظيمات الظلامية والتي لا تفرق حال انفجرت بين صغير أو كبير ولا بين مدني أو عسكري.