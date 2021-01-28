سفارة الفلبين تؤكد وفاة ست ممرضات فلبينيات جراء كورونا في ليبيا

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أكد القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا، ألمار قاتو، إصابة حوالي 126 ممرضة فليبينية بفيروس كورونا، وتوفيت منهن ست ممرضات أثناء عملهن في ليبيا.

أتى ذلك الأربعاء خلال لقاء القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا مع النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، إن القائم بالأعمال الفليبيني طالب بأن يتم صرف مستحقات العاملين الفلبينيين في ليبيا بالعملة الصعبة، نظرا لتغير سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.

وأضافت، أن قاتو أوضح لكاجمان أن عدد العاملين الفلبينيين في ليبيا وصل إلى نحو 20 ألفا في قطاع الصحة والنفط وغيرها من المجالات، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال قدّم شرحا حول ظروف العاملين في القطاع الصحي، والذين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وبالرغم من جائحة كورونا.