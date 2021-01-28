“داعش” لاوجود لهم في المستقبل وأصبحوا شواذ في النسيج الاجتماعي الليبي محاولة الإرهاب في تفكيك النسيج الاجتماعي باءت بالفشل

أخبار ليبيا 24

كما يعلم الجميع فأن تنظيم داعش والجماعات الإرهابية التابعة له، عملت من أجل صناعة موطئ قدم لها في ليبيا، غير أنها اصطدمت بواقع مغاير لتطلعاتها الإرهابية التي تسعى لتدمير أي مكان تدخل إليه، حيث اصطف الليبيون في صف واحد مع قوات الجيش لمواجهتها وطردها.

ولكن كانت للحرب عواقب مدمرة، حيث تسببت في تدعدع أواصر الثقة بين أبناء المجتمع الليبي، فقد زرع “داعش” ثقة التكفير لكن شخص يعمل في الدولة، وعمل لغرسها في كافة الشباب الذين غرر بهم وضمهم لصفوفه .

فقد كانت المدة التي سيطر عليها داعش في بنغازي حقبه سوداء، وهي أن التنظيم جعل عناصره يكفرون آبائهم العملين في قطاع الأمن سواء “الجيش أو الشرطة”، وزرع في قولهم فكرة أنهم كفار ووجب قتلهم والتقرب بهم إلى الله .

وعمدت الجماعات الإرهابية، إلى خلط الأوراق لإبعاد الشبه تجهها، فقد شنت الجماعات الإرهابية العديد من العمليات الإرهابية واستهدفت فئات مختلفة من رجال الشرطة، والجيش، والقضاة، والسياسيين، والإعلاميين، والنشطاء، والمشايخ، والنساء،خاصة قامت باستهداف الأشخاص الذين لديهم مشاكل عائلية أو قضايا سابقة حتى تعلق المشاكل مع العائلات .

وكان هذا مؤشر خطير لخلق بيئة أكثر اضطرابًا وفوضى عارمة، لا تراعي قيم الإسلام ولا الأخلاق والإنسانية والسلام، لكن انتبه الليبيين لذلك باكرًا .

ولم يكن هدف الجماعات الإرهابية من عمليات الاغتيال هو استهداف الأشخاص بعينهم، لكن الهدف هو اغتيال التعايش السلمي في ليبيا وإضعاف التماسك الوطني وتدمير ما بقي من مقومات الدولة وفرض نمط حياة اجتماعية معينة على الليبيين.

وفي العشرين من نوفمبر 2012م، اقدمت الجماعات الإرهابية على اغتيل “فرج محمد إدريس الدرسي” الذي يبلغ 57 عاما، وكان مكلف حينها بوظيفة مدير أمن بنغازي، وهو ضابط في جهاز مكافحة المخدرات .

الدرسي اغتيال بالرصاص أمام منزله بحي الصابري في بنغازي في ساعة متأخرة من الليل، بينما كان عائدا من عمله بعد سمع دوي الرصاص خرج أفراد أسرته ليجدوه جثته هامدة، بعد أن اخترق الرصاص جسده وتوفي الدرسي فورا أمام بعض أبنائه.

وذكر شهود عيان أن اشخاصاً في سيارة متسوبيشي نوع ” لانسر ” هم قاموا بفتح النيران من بندقية كلاشنكوف على المغدور .

ولكن الصدمة كانت عند القبض على بعض العناصر الإرهابية من قبل أفراد الجيش خلال حرب عملية الكرامة في ينغازي، في اعتراف أحد العناصر الإرهابية بأن من وشي بالمغدور العقيد “فرج الدرسي” الشهير ب”الديسكو”، هو نجله الإرهابي المدعو “أحمد فرج الدرسي” .

وفي اعتراف للإرهابي قال إن نجله أحمد هو من أخبارهم بموعد عودة أبيه إلى البيت، ليتم عملية تصفيته أمام منزله .

يشار إلى أن عناصر شعبة التوثيق والمعلومات بإدارة البحث الجنائي تمكنوا من القبض على الإرهابي المدعو (س ب م) البالغ من العمر (17 عامًا) والمكنى بـ«أبوسليمان» الذي شارك في عمليات تصفية لثلاثة أشخاص في منطقة الصابري، بينهم مدير أمن بنغازي السابق عقيد فرج الدرسي الشهير بـ«الديسكو»، واثنان آخران من الجيش والشرطة أحدهما رصده عند نزوله من الرجمة إلى مدينة بنغازي.

الآن مدينة بنغازي تنعم بالأمان والأمن وكل هذا جاء بفضل الله وتلاحم أبناء الوطن ورص صفوفهم أمام موجة الإرهاب المدمرة، وهذا إن دل فأنه يدل على حالة متقدمة من الوعي والانتباه لمخاطر الجماعات الإرهابية، وسلوكها الذي يشكل خطراً كبيراً على الوحدة الوطنية والاجتماعية.