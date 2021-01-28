توقيع بروتوكول شراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية المجتمع المدني

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وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية “المؤقتة” على بروتوكول شراكة مع مفوضية المجتمع المدني بشأن إعداد برنامج تدريبي للمنظمات المحلية النشطة في مجالات المرأة والطفل وذوي الاعاقة والنازحين والغرض في حالة الاستجابة السريعة.

جرى ذلك، في ختام اجتماع عقدته الثلاثاء، الوزيرة فتحية علي حامد، مع رئيس مجلس الإدارة بالمفوضية، بريكة بالتمر، والمدير التنفيذي إبراهيم المقصبي، ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة خليل قويدر.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل المنظمات المستهدفة في حالات الأزمات والطوارئ وعمل آلية لربط الوزارة بشكل مباشر مع تلك المنظمات.

كما يهدف إلى التنسيق لندوة علمية اجتماعية تخص التوعية والتثقيف وورش عمل حول الآثار النفسية على الأطفال داخل المدارس للرقي بالحياة المدنية.