تحذيرات من أمطار وأمواج عالية على ساحل ليبيا

أخبار ليبيا24

حذّرت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر مساء على الساحل الممتد من الخمس غربًا إلى الخليج شرقًا.

وأوضحت الأرصاد، أن سرعة الريح تصل إلى 25 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

وبيّنت أن الساحل من رأس أجدير إلى سرت، يشهد تكاثرًا للسحب أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل مصراتة، يتخللها “ریح شرش” يتحول تدريجيًا يوم الغد إلى باش سرعته ما بين (10 – 20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

وأفادت أن ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر ويصل هذا اليوم إلى (2.75) متر على ساحل مصراتة وسرت.

والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذا اليوم على ساحل مصراتة وسرت، أمّا درجة حرارة سطح البحر، فستكون ما بين (16-18) مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

أمّا الساحل من الخليج إلى طبرق، فسيشهد تكاثرًا للسحب مع سقوط إمطار متفرقة خاصة على ساحل الخليج وبنغازي هذا اليوم وقد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.

وتشهد المنطقة، ريح شرش إلى بحري يتحول تدريجيًا يوم الغد إلى باش سرعته ما بين (05 -20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل الخليج.

بينما ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 -2.50) متر يصل اليوم إلى (3.00) أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

والبحر قليل الاضطراب ويكون مضطرب هذا اليوم على الساحل الممتد من الخليج الى شحات، بينما درجة حرارة سطح البحر ستكون بين (18-20) مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة وتكون ضعيفة أثناء سقوط المطر.