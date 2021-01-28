الهلال الأحمر ينتشل 40 جثة من مقبرة جماعية في سرت مسؤول بالهلال الأحمر : لا علاقة للجثة بضحايا داعش عام 2015

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المسؤول بجمعية الهلال الأحمر، معتز ميدون، أنّ فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر، عمل طوال ثلاثة أيام على انتشال أربعين جثة في مقبرة جماعية بسرت، إلا أنه توقف ولم يستكمل البحث.

ميدون قال، في تصريحات صحفية – إن العمل توقف بسبب تكليف قضائي لفريق عسكري لزيارة الموقع ومعاينة المكان قبل المضيّ في إتمام البحث.

وأوضح أن النيابة لم تستكمل أيّ إجراء منذ ذلك الوقت، كما لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الجثث تعود لعناصر من داعش أو لضحاياه من المدنيين”.

ونفى وجود أي علاقة بين المفقودين منذ سيطرة تنظيم “داعش” على المدينة واتخاذها عاصمة له في البلاد، في مطلع عام 2015م، ورفات الجثث، التي عثر عليها في المقبرة، لافتاً إلى أنّ اكتشافها يعود إلى منتصف عام 2018، في منطقة الظهير، غربي سرت.

ومن جهته، قال رئيس المجلس التسييري سرت سالم عامر الفرجاني المكلف من الحكومة الليبية، إن سرت مختطفة من أيدي مجهولة الهوية، حسب قوله .