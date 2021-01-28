الرفادي يسلم إمرة منطقة طبرق العسكرية لـ”بوعلوية”

أخبار ليبيا 24 – خاص

جرت صباح اليوم الخميس بمنطقة طبرق العسكرية مراسم التسليم والاستلام مابين اللواء سالم الرفادي والمكلف بمنطقة طبرق العسكرية من القيادة العامة للجيش اللواء ناجي بوعلوية بحضور اللجنة العسكرية المكلفة.

وقد حضر مراسم التسليم والاستلام عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، وعميد خالد البسطة مدير أمن طبرق، والنائب صالح هاشم وعدد كبير من الضباط وضباط الصف والجنود .

وقد ألقى اللواء سالم الرفادي أمر منطقة طبرق العسكرية السابق كلمة رحب فيها باللواء بوعلوية المكلف متمني له التوفيق في هذه المهمة .

الرفادي طالب كل الضباط والجنود بالمنطقة بالتكاتف والتعاون مع آمر المنطقة المكلف من أجل فرض الأمن وهيبة الدولة بمنطقة طبرق العسكرية .