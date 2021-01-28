الحويج يلتقي بوغندانوف في موسكو

28 يناير، 2021 6:55 م
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أخبار ليبيا 24

التقى وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج في العاصمة الروسية موسكو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وبحسب وزارة الخارجية، وصل الحويج إلى موسكو على رأس وفد رفيع المستوى من القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الخارجية الليبية، ضم مدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي، وعضو باللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأوضحت الخارجية، أن الوفد يحمل رسالة خطية من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى وزير الخارجية سيرجي لافروف.

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28 يناير، 2021 6:55 م
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