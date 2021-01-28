الإعلام والثقافة بالمؤقتة ودار الجابر توقعان اتفاقا بشأن طباعة ونشر الكتب

أخبار ليبيا 24

وقعت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الخميس، بروتكول التعاون مع دار الجابر للطباعة والنشر بشأن طباعة ونشر كتب.

وأوضح رئيس الهيئة، محمود أمجبر، ان الاتفاق يأتي في إطار خطة الهيئة لدعم الإنتاج الثقافي والأدبي والعلمي للأدباء والكتاب الليبيين في مختلف صنوف الكتابة الإبداعية والعلمية.

وأشار أمجبر، إلى أن المجموعة الأولى من إصدارات الهيئة التي سيتم طباعتها بناء على بروتكول التعاون تصل إلى 30 عنوانا جاهزا للطباعة والتي تقدم بها مؤلفوها للهيئة خلال الفترة الماضية.

من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة دار الجابر، علي بن جابر، عن شكره للهيئة على ثقتها في الدار وتكليفها بطباعة عدد من الإصدارات مؤكدا بأنه سيتم العناوين في المجموعة الأولى وستتلوها مجموعات أخرى.

وأشار بن جابر إلى أن البروتوكول ستنظم إليه عدد من دور النشر الليبية الأخرى للمشاركة في طباعة الكتب للمؤلفين الليبيين في مختلف المجالات.

يشار إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم سيستمر سريانه طيلة العام المقبل على أن يجدد بالاتفاق بين الطرفين.