نورلاند: أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات ديسمبر

27 يناير، 2021 4:34 م
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أخبار ليبيا24

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند أمام ليبيا فرصة لإحراز تقدم حقيقي يُتوّج بانتخابات في شهر ديسمبر من هذا العام.

وأضاف نورلاند أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) برهنوا أنهم على قدر كبير من الشجاعة والنبل في دفاعهم عن مطالب الشعب الليبي بمغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق شهر أكتوبر لوقف إطلاق النار.

 وتابع السفير الأمريكي :”آن الأوان لكي يُظهر السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التي حالت دون فتح الطريق الساحلي والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم لمصلحة الليبيين واستقرار ليبيا.

وحث نورلاند الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسي الليبي لإكمال عمله، مؤكدًا شعوره بالارتياح مع بدء مُهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء ورئيس وزراء، والتي تنتهي في 28 يناير الجاري.

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27 يناير، 2021 4:34 م
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