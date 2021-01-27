ندوة قانونية بسبها حول معضلة الأرقام الإدارية

أخبار ليبيا24

شارك في الندوة عدد من القانونيين والنشطاء المهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وعدد من الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بقضايا الرقم الإداري والسجلات المؤقتة.

وقال عضو تنسيقية سبها بحراك لا للتمييز عبدالمؤمن عيسى لأخبار ليبيا24، إن الهدف من هذه الندوة إيصال صوت حاملي الأرقام الإدارية والسجلات المؤقتة، ومحاولة مساعدتهم على طرح قضيتهم بشكل قانوني، موضحا أنهم يعانون من مشاكل مختلفة كمنعهم من السفر بسبب عدم حصولهم على وثائق السفر، وهو يمنعهم من السفر للحج والعلاج وغيرها، ناهيك عن مشاكل التعليم وانعدام توفر فرص العمل بشكل متساو.