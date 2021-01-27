ضاربًا عرض الحائط باتفاق جنيف .. النمروش يعلن عودة 1000 ليبي تدربوا في تركيا

أنقرة تشرف على 18 برنامج تدريبي عسكري

27 يناير، 2021 12:12 م
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أكد وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش، استمرار البرامج التدريبية التي تنظمها حكومته بمساعدة ما أسماه بـ”الحليف التركي” ويشرف على تنفيذها الجيش التركي، في إطار “مذكرة التعاون الأمنية العسكرية”.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حساب المركز الإعلامي لبركان الغضب بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن 1300 من قوات بركان الغضب يكملون تدريبات قدمتها لهم القوات المسلحة التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا، بهدف الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.

وتأتي هذه التصريحات رغم توقيع اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف لاتفاق وقف إطلاق النار، والذي يقضي بمغادرة القوات الأجنبية وإيقاف العمل بجميع الاتفاقيات العسكرية .

وأوضح أن التدريبات تضمنت برامج متخصصة لرفع مستوى أفراد “الجيش الليبي” إلى المعايير الدولية في 18 برنامجًا مختلفًا من ضمنها مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام، مشيرًا إلى أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا.

وأضاف أن البرامج التدريبية تتواصل في الأكاديميات العسكرية التركية لجزء من الطلاب الذين انقطعوا عن دراستهم في الكلية العسكرية التي قصفها الطيران المسيّر الداعم لمن أسماه “مجرم الحرب حفتر”.

وكشف عن عودة نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا.

27 يناير، 2021 12:12 م
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