“دراه” يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 فتح بوابتي الكراريم والدافنية بمصراتة

أخبار ليبيا 24 –خاص

أكد الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لحكومة الوفاق، العميد عبدالهادي دراه، فتح بوابتي الكراريم والدافنية بمدينة مصراتة وإزالة السواتر الترابية عن الطريق.

وكان قد تعهد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، بصرف كل المرتبات المتأخرة لمحتجين تابعين للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق في مدينة مصراتة.

وقال، العميد عبدالهادي دراه، في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، إن السراج تعهد بصرف كل المرتبات المتأخرة للمحتجين، موضحًا أنه تم عقد اجتماع ضم غرفة العمليات وبلدية مصراتة ورئيس المجلس الرئاسي، لبحث إشكالية المرتبات المتأخرة وفتح البوابات.

وأضاف دراه، أنه خلال أسبوع سيتم دفع كافة المرتبات المتأخرة، مشيراً إلى أن سيعقد اجتماع آخر اليوم مع القوة المساندة لفتح البوابتين.

وأقدم المحتجين اليومين الماضيين على إقفال بوابة الدافنية غرب مصراتة، احتجاجًا على عدم سداد مستحقاتهم المالية من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ووزارة الدفاع التابعة لقوات الوفاق.