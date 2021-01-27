حكومة الوفاق: كوريا الجنوبية ترغب في عودة شركاتها إلى ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت، إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية أعربت عن استعداد شركاتها لاستئناف العمل في ليبيا، في المشروعات التي توقفت بسبب الظروف الأمنية.

واستقبل، النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا، سو سانغ لي، رفقة وفد من شركة “دايو” الكورية، حيث أكد السفير الكوري، على الرغبة الأكيدة للشركات الكورية للعودة لاستئناف أعمالها التي توقفت بسبب الظروف الأمنية.

ولفت السفير إلى أن عودة شركة “دايو” للعمل من جديد تعتبر انطلاقة لهذه العودة.

كما أبدى وفد شركة “دايو” استعداد الشركة للعودة فورًا لإتمام مشروع محطة الزويتينة، بمجرد دفع التعويضات اللازمة.

وبدوره أكد النائب كاجمان، على أهمية مباشرة العمل في محطة الزويتينة، وترحيبه وسعيه لتذليل الصعوبات التي تواجه الشركة لمباشرة عملها.