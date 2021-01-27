جلسة تشاورية لدعم العمل النسوي بسبها

أخبار ليبيا24

شارك في الجلسة عدد من رائدات العمل النسوي، والجمعيات المختصة بتعزيز ريادة الأعمال للمرأة، وعدد من القانونيات والمهتمات بتنمية دور المرأة في المجتمع.

شارك في الجلسة عدد من رائدات العمل النسوي، والجمعيات المختصة بتعزيز ريادة الأعمال للمرأة، وعدد من القانونيات والمهتمات بتنمية دور المرأة في المجتمع.

وقالت عضو المجلس البلدي سلطان قدوري لأخبار ليبيا24، إن الجلسة التشاورية تسعى لدراسة إنشاء صندوق لدعم المرأة في سبها، يُعْنى بمساعدتهن في استكمال العديد من الأعمال التي قد تتعرقل فيها نساء المدينة.

وقالت عضو المجلس البلدي سلطان قدوري لأخبار ليبيا24، إن الجلسة التشاورية تسعى لدراسة إنشاء صندوق لدعم المرأة في سبها، يُعْنى بمساعدتهن في استكمال العديد من الأعمال التي قد تتعرقل فيها نساء المدينة.