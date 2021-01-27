تعليم طبرق: المدارس الخاصة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

فند مراقب تعليم طبرق، سالم جواد، اليوم الأربعاء، الأخبار المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا في إحدى المدارس الخاصة في البلدية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال جواد، “أنه بعد الأخبار المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا في مدرسة المودة للتعليم الحر بمدينة طبرق، تم التحرك على الفور إلى زياردة المدرسة بصحبة مراقب الخدمات الصحية وطاقم طبي وطبي مساعد”.

وأوضح جواد، بأنه تم زيارة كافة الفصول والقاعات والمرافق للاطمئنان على صحة الطلاب، مؤكدا أن الخبر كيدي ولا أساس له من الصحة كون أن المدرسة تطبق أعلى معايير السلامة والنظافة والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه تم إحالة كتاب إلى وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية بالخصوص.

وأكد جواد، بأن كافة المؤسسات التعليمية بدأت في استقبال الطلبة منذ الأسابيع الماضية باستثناء ثلاثة مدارس بها كثافة طلابية عالية، مشيرا بأنه يتم إجراء تحويرات لاستيعاب الطلبة بدأ من يوم السبت المقبل.