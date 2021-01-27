تأجيل موعد الترشح للمناصب السيادية إلى بعد عقد ملتقى جنيف المنطقة الغربية تتنازل عن منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية مقابل رئيس هيئة مكافحة الفساد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مصادر من لجنة “13+13” المكونة من مجلسي “النواب والدولة”، المخصصة لمناقشة آليات اختيار السلطة التنفيذية، تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى بعد عقد ملتقى جنيف في الفترة من الأول حتى الخامس من فبراير المقبل.

المصادر ذكرت – في تصريحات صحفية -أن اللجنة ستنشغل هذه الأيام بالتحضير لملتقى جنيف، كونها جزءًا من ملتقى الحوار السياسي.

وبيّنت أنه من المقرر فتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف في الخامس من فبراير المقبل، مُشيرة إلى تعديلات جرت على توزيع المناصب السيادية.

وسردت هذه التعديلات، موضحة “تنازلت المنطقة الغربية عن منصب رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الجنوبية، مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد”.

وكانت لجنة الحوار المُشكلة من مجلسي “النواب والدولة” لجنة “13+13″، اتفقت على تلقي الترشيحات لشغل المناصب السيادية، خلال الفترة من السادس والعشرين من يناير الجاري، حتى الثاني من فبراير المقبل.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أعلن انتهاء اجتماعات بوزنيقة بين مجلسي “النواب والدولة”، بالتوصل لاتفاق حول إجراءات شغل المناصب السيادية، معتبرا الاتفاق على المعايير وبدء تلقي الترشيحات خطوة مهمة، حتى وإن بدت إجرائية أو تقنية.

وأكد في كلمة له خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، السبت الماضي، أن استقرار ليبيا من مصلحة المغرب العربي وشمال إفريقيا، مضيفا أن اتفاق الصخيرات رغم كل ما به من ثغرات جعل على المغرب مسؤولية تجاه الملف الليبي واستمرا الحوار بين مختلف الأطراف.