بومطاري يبحث مع مالية النواب ولجنة إعداد جدول المرتبات ما تم إنجازه من مهام

أخبار ليبيا24

بحث وزير المالية المفوض فرج بومطاري أمس الثلاثاء مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة إعداد جدول المرتبات بوزارة المالية ما تم إنجازه من مهام.

وأكد بومطاري على أهمية ما تقوم به اللجنة من عمل وطني لإرساء قواعد العدالة في المرتبات، ووفقاً لقاعدة الأجر مقابل العمل.

واستعرض وزير المالية من خلاله الدراسات السابقة المعدّة لجداول المرتبات منذ صدور قانون رقم 15 لسنة 1981م ، وحتى آخر دراسة أُعدتْ بالخصوص والتي قُدمتْ من مجلس النواب الليبي