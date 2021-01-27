بنغازي الطبي ينعي أحد أطبائه بسبب كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

نعى مركز بنغازي الطبي اليوم الأربعاء الدكتور حسن الصلابي طبيب في قسم الأورام بالمستشفى الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ووصف مركز بنغازي الطبي الفقيد بشهيد الواجب الدكتور، موضحًا أنه الضحية الثانية من العناصر الطبية داخل مركز بنغازي الطبي.

وأضاف مركز بنغازي الطبي أن الصلابي تدهورت حالته الصحية بسبب كورونا وخضع للعلاج في المستشفى و توفى متأثرًا بالإصابة.

ويعد الطبيب صاحب 35 عام أحد أبطال فريق الجيش الأبيض و من الذين قاموا بتقديم الرعاية الطبية لمرضى الأورام بالقسم في مدينة بنغازي ومتطوع يوم لمرضى الأورام في مدينة سرت.