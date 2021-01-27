بطرد بريدي مشبوه.. قيس سعيد يتعرض لمحاولة اغتيال  

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قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تعرض إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة، والتي تسبب الموت على الفور.

وأكد مصدر في الرئاسة التونسية لوكالة الأنباء التونسية الرسمية وصول طرد مشبوه الى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الطرد كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الطرد، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة. كما أفاد بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالطرد على التحليل للكشف عن نوعيتها، وتم فتح بحث حول مصدر هذا الطرد.