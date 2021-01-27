انتشال جثتين من منطقة المغار بدرنة

أخبار ليبيا24

انتشل فريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة جثتين مجهولتي الهوية من منطقة المغار وسط المدينة.

وقال، مسؤول مكتب الإعلام بالهلال الأحمر درنة، سالم النعاس، لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن منطقة المغار تعتبر منطقة عمل حالًا بالنسبة لفرق الهلال الأحمر، وأثناء عمليات النظافة ونقل الركام، تم العثور على جثتين اثنين متحللتين، وتم إبلاغ النقطة والجهات المختصة بشأنها.

وأوضح النعاس، أنه تم نقل الجثتين إلى مستشفى المدينة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة وعرضها على الطب الشرعي وسحب العينات.

وقال، “سيتم دفنهما بمقبرة الفتائح بعد سحب العينات للتعرف على هوية صاحبها”.