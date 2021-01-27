الوحدة يهزم أبوسليم في أول مبارياتهم في الدوري الممتاز مسابقة الدوري الليبي الممتاز تنطلق في نسختها الجديدة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح فريق الوحدة في إلحاق الهزيمة بمنافسه أبو سليم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ أمس الثلاثاء على أرضية ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

أهدف الوحدة جاءت في الشوط الثاني بواسطة صهيب البوش في الدقيقة (48)، وعبد الله اربيش في الدقيقة (85)، و محمد التيجاني من علامة الجزاء في الدقيقة (90) .

ووضع الوحدة 3 نقاط هامة في أول مبارياته في المسابقة هذا العام، فيما فقد أبو سليم 3 نقاط ليصبح من دون أي نقطة من مباراة .

وانطلقت مسابقة الدوري الليبي الممتاز في نسختها الجديدة الإثنين، وشهدت مباريات اليوم الأول تفوق الأخضر على الصداقة بهدفين مقابل لاشئ، وتعادل الأولمبي ورفيق من دون أهداف و تفوق خليج سرت على التعاون بهدفين مقابل لاشئ.