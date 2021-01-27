الهلال يتفوق على الأهلي بنغازي في دوري الكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24 -خاص

حقق فريق الهلال لكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، الفوز على فريق الأهلي بنغازي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، وذلك في اللقاء الذي احتضنه مجمع المرحوم سليمان الضراط ضمن منافسات الجولة الخامسة للمنطقة الأولى.

حقق الأهلي تقدما في نتيجة الشوط الأول وأنهاه لصالحه بنتيجة 25 مقابل 23، لكن الهلال انتفض في باقي الأشواط ليحقق الفوز تباعا بنتيجة 31 -29، و25-17 و25-18.

يشار إلى أن اللقاء أداره طاقم تحكيمي متكون من الحكم الدولي حسين البركي كحكم أول وعلى الأوجلي كحكم ثاني وسعد الورفلي وسعد المسلاتي كحاملي رايات وأعبيد البرغثي مسجل وبدر البرهمي مسجل مساعد.