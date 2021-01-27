الجرماوي: لم تؤخذ أي مسحات منذ شهرين في أوباري والوضع الوبائي كارثي الجرماوي: فريق الرصد في المدينة لا توجد لديه أي إمكانيات والكمامات منعدمة

أخبار ليبيا 24 – صحة

وصف رئيس لجنة مجابهة كورونا بأوباري سالم الجرماوي، الوضع الوبائي في المدينة بالكارثي، خصوصًا أنها منطقة عبور إلى غات وسبها ويتردد عليها الكثير من المواطنين الذين قد ينقلون المرض.

الجرماوي أشار – في تصريحات صحفية – إلى عدم وجود مخصصات مالية لديهم من أجل مجابهة الوباء، منذ الثالث عشر من مارس الماضي، حتى اليوم، بالإضافة إلى نقص الكوادر الطبية أيضًا.

وأوضح أن فريق الرصد في المدينة لا توجد لديه أي إمكانيات والكمامات منعدمة، مضيفًا أن البلدية وفرت بعض الإمكانيات في الفترة الماضية، لكن لمدة ثماني أشهر فقط، متابعا “منذ شهرين لم يتم أخذ أي عينة للكشف عن حاملي المرض”.

وطالب بضرورة توفير المخصصات المالية لمجابهة الجائحة، قائلا “صبرنا نفد بعد كثرة الوعود التي لم تتحقق، فمنذ شهرين فرق الرصد لم ترصد أي حالة لنقص الإمكانيات”.

وأكد نقص المواد التشغيلية لأجهزة “بي سي آر” أيضًا، خصوصًا أن العينات قد يتم تحليلها في أماكن بعيدة في جهات متعددة مثل الطب العسكري ووزارة الصحة، مطالبا جهات الاختصاص بتوحيد أماكن تحليل العينات.