الثني يبحث آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء حالة الانقسام

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأربعاء باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، آليات توحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام التي تعانيها.

وناقش الاجتماع في مكتبه بديوان مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة آليات توحيد المؤسسة الليبية للاستثمار وإنهاء الانقسام الذي تعانيه، بما يكفل المحافظة على أموالها التي تعد ذخرا لأموال الأجيال القادمة.

واستعرض الاجتماع المشاكل التي تواجه المؤسسة، وآليات دعمها لتتمكن من متابعة الاستثمارات الليبية في كل مكان، مع دراسة هيكلة الأجسام التابعة للمؤسسة قدر الإمكان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التواصل مع الشركات التابعة للمؤسسة لحصر أصولها وممتلكاتها والوقوف على مشاكلها، فيما شدد الرئيس على ضرورة العمل الجاد لحماية أموال الليبيين ورصد أية مخالفات حدثت حيالها.