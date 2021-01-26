وقفة احتجاجية لموظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس

أخبار ليبيا24

احتج موظفو وفنيو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة طرابلس على صدور أمر قبض من قبل النيابة العامة مؤخرًا ضد رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة، أبوبكر مروان.

وأدى المحتجون وقفة احتجاجية الإثنين أمام مقر الإدارة العامة للمركز في منطقة أبو مشماشة بالعاصمة طرابلس، تضامناً مع زميلهم.

وقال المحتجون، في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إن كل الكوادر الرقابية بالمركز هدفهم إحلال الأمن الغذائي والدوائي بكامل ربوع البلاد، مؤكدين على ثقتهم العالية بنزاهة القضاء الليبي وعدله بما يخدم المصلحة العامة.