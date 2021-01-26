وقفة احتجاجية لموظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس

26 يناير، 2021 9:10 ص
3

أخبار ليبيا24

احتج موظفو وفنيو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة طرابلس على صدور أمر قبض من قبل النيابة العامة مؤخرًا ضد رئيس وحدة الرقابة سوق الجمعة، أبوبكر مروان.

وأدى المحتجون وقفة احتجاجية الإثنين أمام مقر الإدارة العامة للمركز في منطقة أبو مشماشة بالعاصمة طرابلس، تضامناً مع زميلهم.

وقال المحتجون، في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إن كل الكوادر الرقابية بالمركز هدفهم إحلال الأمن الغذائي والدوائي بكامل ربوع البلاد، مؤكدين على ثقتهم العالية بنزاهة القضاء الليبي وعدله بما يخدم المصلحة العامة.

الوسوم
26 يناير، 2021 9:10 ص
3

مقالات ذات صلة

مصدر: مقتل أحد دعاة التحريض في الزاوية على يد مسلحين

26 يناير، 2021 1:08 ص

الثني يطلع على الأوضاع الأمنية بالبلديات التابعة للحكومة الليبية

25 يناير، 2021 10:51 م

السفينة (البيك) تغادر ميناء طرابلس بشحنة عجول مرفوضة

25 يناير، 2021 9:55 م

التعليم والصحة في الحكومة الليبية تطلقان حملة المسح العشوائي بالمؤسسات التعليمية

25 يناير، 2021 9:15 م
زر الذهاب إلى الأعلى