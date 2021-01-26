مكافحة الأمراض يوقع مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للطفولة

26 يناير، 2021 2:57 م
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أخبار ليبيا24

وقع المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس الإثنين مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للطفولة في مقر المركز لمد جسور التعاون بين الطرفين.

وأوضح مكتب الإعلام في المركز أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في القضايا ذات العلاقة بالطفولة وتقديم الخدمات وفق الاختصاصات.

وأشار مكتب الإعلام في المركز إلى أن المذكرة تختص كذلك بتبادل المعلومات والدراسات والبحوث والمسوحات.

وأضاف المكتب أن المذكرة تنص على إعداد المسوحات والدراسات الميدانية المشتركة ذات العلاقة بالطفولة، وتقديم الدعم والتسهيلات عند عقد الاجتماعات والمؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل.

ولفت مكتب الإعلام في المركز إلى أن مذكرة التفاهم تختص بتقديم المقترحات بشأن الحملات الخاصة بالتوعية والكشوفات الطبية بما تخدم صحة الأطفال في المجتمع.

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26 يناير، 2021 2:57 م
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