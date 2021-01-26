مسؤول أمني: التعرف على هوية أصحاب 5 جثث مجهولة في بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف مسؤول أمني بالغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، اليوم الثلاثاء، عن ملف الجثث التي عُثر عليها مرمية وتمت تصفيتها بالرصاص في مناطق متفرقة من بنغازي خلال الأيام الماضية.

وقال المسؤول الأمني، الذي طلب عدم نشر اسمه، لأخبار ليبيا 24، اليوم إن عدد الجثث التي عُثر عليها وصل إلى 13 جُثة، وقد تم التعرف على هوية 5 منها، دون أن يذكر اسماء أصحابها.

ولفت المسؤول إلى أنه لاتزال هناك 8 جثث مجهولة الهوية حتى هذه اللحظة، ويتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث وقد عرضت على الطب الشرعي.

وقال المسؤول الأمني، إن “الغريب في الأمر أنه لم يأت أحد ويبلغ عن ابن أو شقيق له مفقود بشكل رسمي، وكأن هذه الجثث نزلت من الفضاء”، لافتًا إلى أن الجثث التي تم التعرف كان عليها بلاغات بفقدان الاتصال من قبل ذويهم، وتم استدعائهم والتعرف على الجثث.

وأضاف المسؤول الأمني، أن “هناك خيوط حول بعض الجثث التي تم التعرف عليها، وأنه تم القبض على عدد من المشتبه بهم أيضا والتحقيقات مستمرة”، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت في إجراء التحقيقات حول الجثث المجهولة لمعرفة هويتهم ودوافع قتلهم بهذه الطريقة الوحشية.

وأشار المسؤول الأمني، إلى أن الجثة التي عُثر عليها مرمية بشارع عشرين مطلع الشهر الجاري، تم التعرف عليها عن طريق ذوي الشاب خلال اليومين الماضيين فقط.

وأعرب، المسؤول عن استغرابه، من عدم فقدان الأهالي لأبنائهم طيلة الفترة.

وقال المسؤول الأمني، أن جثة عثر عليها في منطقة بوعطني لشخص قتل شنقًا وقد رجّحت الأجهزة الأمنية بأن تكون القضية جنائية وليست انتحارًا.