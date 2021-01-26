شباب الجبل يخطف التعادل من دارنس بملعب طبرق

26 يناير، 2021 6:32 م
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أخبار ليبيا24- خاص

خطف فريق شباب الجبل التعادل الثمين من أمام دارنس بهدف مقابل هدف في مطلع الأسبوع الأول من مسابقة الدوري الممتاز المجموعة الأولى بملعب الصقور بمدينة طبرق .

حيث انتهى الشوط الأول بهدف وحيد لصالح دارنس سجله اللاعب إبراهيم الجارح عند الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول.

ونجح مهاجم شباب الجبل سراج عامر من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني، وبهذا التعادل الإيجابي وضع كل فريق نقطة في رصيده.

أدار اللقاء الحكم حسين سليمان وساعده كل من الدولي باسم سيف النصر وموسى العوامي وقام بمهام الحكم الرابع منصور حامد وراقب اللقاء الطيب عبدالكريم.

26 يناير، 2021 6:32 م
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