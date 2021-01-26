خسارة مريرة أمام برازافيل تطيح بليبيا خارج “الشان”

26 يناير، 2021 12:16 ص
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أخبار ليبيا24

ودع المنتخب الليبي للمحليين بطولة “الشان” عقب خسارة مريرة أمام الكوغو برازافيل بهدف دون رد اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من كأس أفريقيا للمحليين الكاميرون 2021.

هدف الكوغو برازافيل الوحيد جاء عن طريق غوتراند نغوينيمبا في الدقيقة 50 من زمن الشوط الثاني من المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الكونغو برازافيل رصيده إلى 4 نقاط في الترتيب الثاني فيما جاء المنتخب الليبي في آخر الترتيب برصيد نقطتين.

وكان المنتخب الليبي قد تعادل في أول جولة من البطولة أمام النيجر سلبيا و تعادل 1-1 أمام الكونغو الديمقراطي في الجولة الثانية.

26 يناير، 2021 12:16 ص
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