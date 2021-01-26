تراجع طفيف لأسعار النفط مقارنة بالافتتاحية في الجلسة الآسيوية

أخبار ليبيا24

تراجعت اليوم الثلاثاء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، بشكل طفيف مقارنة بالافتتاحية خلال الجلسة الآسيوية عند 52.91 دولارًا للبرميل.

وشهدت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مارس المقبل انخفاضًا بنسبة 0.63 بالمئة لتتداول عند مستويات 52.58 دولارًا للبرميل.

كما شهدت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مارس المقبل تراجعًا بنسية 0.54 بالمئة لتتداول عند 55.63 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.93 دولارًا للبرميل.