بحث مشروع الاستجابة والطوارئ بين حكومة الوفاق والأمم المتحدة

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التقى أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور الطاهر أحمد عامر، الثلاثاء، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراتو نوتو.

وتم خلال اللقاء التواصل مع خبير من الأمم المتحدة عبر تطبيق “زوم” واستعرض أهداف “مشروع الاستجابة والطوارئ” عند الأزمات لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع تمهيدا للبدء الفعلي في تنفيذه وتشكيل لجنة فنية للتعريف به للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة ووضع الميزانية المقدمة من البرنامج الإنمائي واختيار الفرق الفنية لهذا الغرض.

وأكد المجتمعون، على أهمية المشروع وطالبوا بضرورة الإسراع في تنفيذه.