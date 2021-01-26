بالتمر : المحاصصة تغييب للمصلحة العليا ولن تؤدي إلى دولة مؤسسات

أخبار ليبيا 24 – خبر

رأت رئيس مفوضية المجتمع المدني، ابريكة بالتمر، أن المحاصصة في اختيار وتقسيم المناصب السيادية في ليبيا، تنذر بغياب تام للمصلحة العليا للدولة، حيث يتم تقسيمها على أسس جهوية ومناطقية .

بالتمر أكدت، في تصريحات صحفية، أن المحاصصة لن تؤدي إلى دولة المؤسسات، معلنة تضامنها مع بيان المجلس الأعلى للقضاء، برفضه الزج بالمؤسسات القضائية في المحاصصة السياسية.

وقالت “إن المحاصصة التي تحدث الآن هي تغييب تام للمصلحة العليا للدولة”، معربة عن استغرابها للزج بالسلطة القضائية والمحكمة العليا وديوان المحاسبة في هذه المحاصصة، رغم أنها أجسام تحمل في مضمونها المحافظة على أداء العمل التنفيذي والتشريعي.

وتساءلت كيف يتم تقسيمها مرضاة لبعض الأشخاص المتصارعين من أجل الوصول إلى مناصب ومكاسب شخصية وليس لمصلحة الوطن؟، قبل أن تشير إلى أن تخصيص منصب رئيس المحكمة لشخص من منطقة فزان تحديدا سيصطدم بمعارضة نصوص قانونية واضحة وصريحة تتعلق بالشروط الواجب توافرها في صاحب هذا المنصب.

وطالبت في ختام تصريحها بعدم إقحام الجهاز القضائي في الصراعات السياسية وبالنأي به عن التجاذبات السياسية.