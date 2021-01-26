النيابة المصرية تحيل قاتل حفيدة القذافي إلى محكمة الجنايات

أخبار ليبيا24

أحالت النيابة العامة في مصر، خلال اليومين الماضيين قاتل حفيدة رئيس الوزراء الليبي في عهد المملكة ونيس القذافي إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد للمجني عليها.

وكشفت وسائل إعلام أن هناك علاقة عاطفية بين حفيدة ونيس القذاقي “ريتاج” وشاب ليبي، استأجرا إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، لتكون مقرا للقائهما.

وأضافت المصادر أن التحقيقات كشفت أن الجاني قام بدفع المجني عليها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع بإحدى الشقق بالتجمع الخامس شرق العاصمة القاهرة إثر خلاف وقع بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه.

وذكرت المصادر أن النيابة استمعت لأقوال صاحب جراج بالعقار، الذي أكد “في شهادته أنه تنامى إلى سمعه صوت شجار المتهم والمجني عليها لم يتبين مضمونه لتحدثهما باللهجة الليبية.

وأضاف الشاهد أنه بعد انقطاع صوتهما فوجئ بعد مرور 15 دقيقة بالمتهم يهرول إليه مخبرا إياه بانتحار المجني عليها، مؤكدًا أنه عند حضور الشرطة قدم المتهم لهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.